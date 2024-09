State of Play findet nächste Woche statt – diesmal aber wirklich, versprechen Insider

Insider müsste man sein. Immer den Finger am Puls der Zeit, jede Neuigkeit parat, jede Spekulation ein Treffer – oder zumindest so lange raten, bis es passt. In der Welt der Gaming-Leaks und -Ankündigungen scheint das eine beliebte Taktik zu sein.

Ein besonders glühender Verfechter dieser Methode: Jeff Grubb. Und wieder einmal hat er zugeschlagen. Mit geradezu beeindruckender Beharrlichkeit hat er den nächsten „State of Play“-Termin von Sony erraten – oder zumindest den letztmöglichen Termin des Monats, der ihm nach all den Fehlschlägen noch übrig blieb.

Der September, so seine ursprüngliche Prophezeiung, wird es wohl sein. Irgendwann Ende des Monats. „Sony plant mit ziemlicher Sicherheit ein State of Play am 24. September“, lässt Grubb aktuell in die Welt hinausposaunen. Sich ganz sicher sein klingt zwar anders, aber hey, das ist halt die Grubbsche Präzision: Man wirft ein paar Daten in den Raum, hofft auf das Beste, und wenn der Monat fast vorbei ist, dann pickt man sich den letztmöglichen Tag und ruft laut „Hab ich doch gesagt!“

Ein Blick in den Kalender macht jeden zum Insider

Warum diese Kristallkugel-Leserei nicht nur für Insider logisch ist? Nun, ein Blick auf den Kalender und ein bisschen kombinatorisches Geschick reichen aus. Der 24. September ist ein Dienstag. Und was macht Sony erfahrungsgemäß oft an Dienstagen? Genau, sie kündigen Dinge an. Zudem startet am darauffolgenden Donnerstag die Vorbestellungsphase für die neue PS5 Pro. Da wäre es doch nett, wenn man vorher noch ein paar Spiele zeigen würde, um den Hype ein bisschen anzukurbeln, oder? Schließlich gibt es bis jetzt kaum etwas zu dieser Konsole, außer ein paar mageren Infos zur Hardware. Also, rein vom Gefühl her… da müsste doch was kommen.

Oh, und dann gibt es ja auch noch die Tokyo Game Show in der kommenden Woche. Sony, die bislang tapfer jedes andere Event ignoriert haben, nehmen rein zufällig nach 5 Jahren wieder daran offiziell teil. Warum also nicht die Gelegenheit nutzen und ein paar Trailer auf die staunende Welt loslassen? Das ist doch eine ziemlich sichere Sache und dazu muss man auch kein Insider sein!

State of Play-Inhalte so geheimnisvoll wie ein offenes Buch

Was Sony zeigen könnte, darüber lässt sich natürlich ebenfalls vortrefflich spekulieren. Irgendein Third-Party-Showcase vielleicht? Schließlich sollen zum Launch der PS5 Pro rund 40 bis 50 Spiele erscheinen, von denen bisher gefühlt fünf offiziell sind. Das lässt Raum für Überraschungen. Vielleicht gibt es auch ein Remaster? Die Zeichen stehen jedenfalls gut, denn „Horizon Zero Dawn“ wurde kürzlich bei der ESRB gesichtet. Klingt jedenfalls nach einem Plan. Auch wenn die Spieler dieses Remaster für genauso unnötig halten, wie eine dritte Tasse Kaffee um 22 Uhr – Sony wird schon wissen, was es tut.

Am Ende gilt aber wie immer: Nichts ist offiziell. Nichts ist sicher. Aber Hauptsache, irgendwas wurde gesagt. So können wir uns alle weiterhin im Kreis drehen, wild spekulieren und immer neue Theorien aus dem Hut zaubern. Wäre es da nicht viel entspannter, einfach mal abzuwarten, bis Sony den Mund aufmacht und ein Machtwort spricht? Aber hey, dann hätten wir ja nichts mehr zu erzählen. Und was wäre die Gaming-Welt ohne diese ständigen, herrlich absurden Spekulationen? Insider müsste man sein. Oder einfach nur ein guter Rater.