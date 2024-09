PlayStation Spectral Super Resolution – Was kann Sonys PS5 Pro Wunderwaffe?

PlayStation bringt mit der PS5 Pro neue innovative Technologien auf den Markt, die das Spielerlebnis verbessern und die Möglichkeiten der Grafikdarstellung erweitern. Eine dieser Entwicklungen ist die „PlayStation Spectral Super Resolution“ (PSSR), eine Technologie, die die Bildqualität mittels KI auf ein neues Niveau hebt – und den Entwicklern gleichzeitig viel Arbeit abnimmt. Doch was kann diese Wunderwaffe tatsächlich?

Was ist Spectral Super Resolution?

PlayStation Spectral Super Resolution ist eine Technologie, die auf die Verbesserung der Bildqualität abzielt. Es handelt sich um eine Form der Super-Resolution-Technik, die durch fortschrittliche Algorithmen die Auflösung und die Detailgenauigkeit von Bildern erhöht. PSSR analysiert dabei verschiedene spektrale Informationen eines Bildes – daher der Name „Spectral“ – um die Texturen und die Details eines Spiels zu verbessern, ohne die Hardware übermäßig zu belasten.

Das Besondere an PSSR ist die Art und Weise, wie es mit Licht- und Farbinformationen umgeht. Herkömmliche Upscaling-Methoden basieren oft auf simplen Verfahren wie der Vergrößerung einzelner Pixel, was zu Unschärfen führen kann. PSSR hingegen nutzt spektrale Daten, um eine präzisere Berechnung der Farben und der Lichtverhältnisse vorzunehmen, was zu einem schärferen und natürlicheren Bild führt. PSRR ist vergleichbar mit Nvidias DLSS, scheint aber noch nicht ganz dessen Niveau erreicht zu haben. Das stellen unter anderem die Technikexperten von Digital Foundry in ersten Analysen fest. Dennoch glauben auch diese, dass PlayStation Spectral Super Resolution das Zeug dazu hat, ein Game-Changer zu sein. Dieser Begriff fällt nicht zum ersten Mal in diesem Zusammenhang und wurde vor wenigen Wochen mit 100 % mehr Power ohne großes Zutun beschrieben.

PlayStation Spectral Super Resolution mit der PS5 Pro

Wie funktioniert PSSR?

Die Funktionsweise von PlayStation Spectral Super Resolution basiert auf komplexen mathematischen Modellen, die in Echtzeit arbeiten. Dabei werden die spektralen Informationen des Bildes analysiert, also die unterschiedlichen Lichtwellenlängen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden. Diese Informationen werden dann verwendet, um eine präzisere Berechnung der Texturen und Details vorzunehmen. So können zum Beispiel feine Strukturen wie Gras, Haar oder Haut realitätsgetreuer dargestellt werden, als dies mit traditionellen Rendering-Methoden der Fall wäre.

Ein weiterer Vorteil von PlayStation Spectral Super Resolution ist, dass es die bestehenden Hardware-Ressourcen optimal nutzt. Durch den Einsatz von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz kann die PlayStation mit PSSR die Bildqualität verbessern, ohne dass dafür eine übermäßige Rechenleistung erforderlich ist. Dies ermöglicht es, auch bei hohen Bildauflösungen wie 4K oder 8K flüssige Bildraten zu gewährleisten, wenngleich es noch einige Bedenken gibt, wie sich dies mit sehr niedrigen Auflösungen als Basis und bei bewegten Bildern verhält. Wunder wird man in dem Fall wohl auch nicht immer erwarten können.

Der Einfluss auf das Gaming-Erlebnis

Die Einführung von PlayStation Spectral Super Resolution hat einen enormen Einfluss auf das Gaming-Erlebnis. Spiele sehen (zunächst noch theoretisch) dank dieser Technologie schärfer und detailreicher aus. Die realistischeren Texturen und Lichtverhältnisse tragen zu einer intensiveren Immersion bei, da die visuelle Darstellung näher an der Realität liegt. Besonders in Spielen, die auf fotorealistische Grafiken setzen, wie etwa Open-World-Abenteuer oder Rennsimulationen, kann PSSR den Unterschied zwischen einer beeindruckenden und einer atemberaubenden Spielerfahrung ausmachen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass PlayStation Spectral Super Resolution die Langlebigkeit von Spielen auf der PlayStation erhöht. Da die Technologie in der Lage ist, die Bildqualität dynamisch zu verbessern, können Spiele, die ursprünglich für niedrigere Auflösungen entwickelt wurden, auf neuen, hochauflösenden Displays ebenfalls eine hervorragende Grafik bieten.

Um das zu verdeutlichen, gibt es ein aktuelles Video von Digital Foundry, das sich Final Fantasy 7 Rebirth annimmt. Hier sind erste Unterschiede bereits sichtbar, obwohl der entsprechende Patch für das Spiel noch gar nicht verfügbar ist. Dieser könnte am Ende noch einmal bedeutende Unterschiede ausmachen, sowohl in Bezug auf die Qualität als auch die Performance.

Voraussetzung ist allerdings nicht nur die PS5 Pro, sondern auch der entsprechende TV, der all diese Details darstellen können muss. Qualitative Unterschiede im Endgerät und dessen Kalibrierung dürften noch einmal einen erheblichen Einfluss haben. Am Ende bleibt natürlich die Frage, ob einem diese Unterschiede 799 EUR wert sind? Persönlich glaube ich, dass sich die PS5 Pro erst dann lohnen wird, wenn die ersten Spiele von Anfang für die Konsole entworfen wurden. Alles andere ist ein willkommener Bonus.