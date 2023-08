PS5 Slim – Erstes Bild der neuen Konsole aufgetaucht?

Unserem gestrigen Bericht zur PS5 Slim folgt heute nun das erste potenzielle Bild, das die neue Konsole zeigen soll. Dieses deckt sich mit der Beschreibung desjenigen, der wohl auch ein Video davon besitzt und der dieses Bild zusätzlich verifiziert.

Ursprünglich tauchte das Bild in einem chinesischen Forum auf und könnte somit aus einer der Produktionsstätten der PS5 stammen? Bestätigt ist das bislang jedoch nicht und muss daher mit Vorsicht genossen werden. Was das besagte Video angeht, möchte man dieses wohl an den meistbietenden Interessenten verkaufen und hält es daher noch zurück. Somit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis es ebenfalls im Netz landet.

PS5 Slim als CFI-2016-Modell?

Nach der vorherigen Beschreibung setzt Sony mit der neuen PS5 (Slim) auf ein leichtes Redesign, das im Grunde der aktuellen Design-Form folgt. In der Mitte sind tatsächlich zwei Streifen zu sehen, die möglicherweise als zusätzliche Kühlung dienen oder in Verbindung mit dem abnehmbaren Laufwerk stehen. Die Modellnummer soll demnach die CFI-2016 sein, jedoch ohne die Bezeichnung A oder B dahinter. Die Buchstaben standen bisher für Disc- oder Digital Edition, was einmal mehr untermauert, dass das Laufwerk optional sein wird.

PS5 Slim Modell CFI-2016?

Allgemein wird die PS5 (Slim) als etwas kleiner beschrieben, jedoch nicht wesentlicher flacher als beim aktuellen Modell, weshalb die Beschreibung ‚Slim‘ vielleicht auch nicht ganz zutreffend ist. Auf der Rückseite sollen zudem die vier PlayStation-Symbole eingeprägt sein, während auf der Frontseite nun zwei statt einem USB Type-C Port zu finden sind.

Der erste Leak beschrieb seine Eindrücke von der neuen PS5 wie folgt:

„Ich würde sagen, sie ist ungefähr 5 cm kürzer, nicht viel dünner. Seltsame Kurve in der Mitte mit kleineren Lüftungsschlitzen. Das BD-Laufwerk ist weniger gebogen, sodass es seltsam aussieht. Hat zwei hässliche schwarze Schlitze auf jeder Seite des Gehäuses. Dual-USB-C auf der Vorderseite. „Langweilige“-Prägung 🔺✖️⭕️⏹️ auf der Rückseite.“

Insgesamt machen die Leaks einen recht authentischen Eindruck, vor allem im Hinblick auf die seit Wochen anhaltenden Spekulationen um ein neues PS5 Modell, das Sony wohl bald ankündigen soll. Sollten die Berichte darum zutreffen, wird die neue PS5-Revision alle bisherigen Modelle ersetzen und nur noch mit einem optionalen Laufwerk erhältlich sein.

In dem Fall war außerdem die Rede davon, dass das bisherige Zubehör wie die Seitenflügel der aktuellen PS5-Reihe nicht mit der neuen PS5 (Slim) kompatibel sein wird, was anhand des Bildes (oben) offensichtlich erscheint.

Weiterhin geht man davon, dass Sony die neue PS5 auf der Gamescom ankündigen könnte.