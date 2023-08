PS5 Slim – Video zeigt „seltsames“ Redesign & kleinere Konsole – Bericht

Laut BwE ist er sich nicht ganz sicher, ob er in dem Video einen Prototyp sieht oder schon die finale Retail-Fassung. Im letzteren Fall wäre er aber definitiv enttäuscht, wenn die neue PS5 am Ende tatsächlich so aussehen würde.

Laut der Beschreibung der angeblichen PS5 Slim ist man von diesem Redesign ein wenig enttäuscht. Hier wird eine seltsame Kurve in der Mitte der Konsole erwähnt, das Blu-Ray Laufwerk sei nun weniger gebogen und an den Seiten befänden sich nach seinen Worten „zwei hässliche Streifen“. Auf der Vorderseite seien jetzt zwei USB Type-C Anschlüsse, anstatt nur einem und einem weiteren USB Type-A Port.

