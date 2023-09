Quantum Error – Das nächste Spiel, das unter der Xbox Series S leidet?

Die Grafik sei für das Team besonders wichtig, man will eine immersive und technisch hochwertige Erfahrung bieten. Die Xbox Series S scheint das allerdings nicht zu ermöglichen. Auch, wenn es nicht offen ausgesprochen wird, ist es doch gut möglich, dass auch die Version für die Xbox Series X darunter leidet. Ähnliches hatte sich zuletzt bei Larians Baldur’s Gate 3 abgezeichnet. Dort wurden beide Xbox-Versionen verschoben, weil der Splitscreen für die Series S zu anspruchsvoll war. Langsam aber sicher sollte Microsoft seine Strategie mit den Konsolen überdenken, sonst steht man sich am Ende nur selbst im Weg.

Das Studio arbeitet aktuell an Quantum Error, ein Sci-Fi-Abenteuer, das dank der Power der Unreal Engine 5 ganz fantastisch aussehen soll. Nur leider kann die Xbox Series S da nicht mithalten, wie Jones in einem Interview mit Gamingbolt verrät:

Das liegt in erster Linie daran, dass Microsoft darauf beharrt, dass zwischen der Version für die Series S und der für die Series X keine inhaltlichen Unterschiede bestehen dürfen. Eine Regelung, die schon mehrere Studios kritisiert haben. Das neueste Mitglied in dieser Runde: Micah Jones von TeamKill Media.

Es ist nicht das erste Mal, ddassas sich Entwickler öffentlich negativ über die Xbox Series S äußern. Die Konsole hat für Spieler durchaus ihren Wert, immerhin lassen sich so zu einem besonders günstigen Preis Next-Gen-Titel spielen. Gerade in Verbindung mit dem Game Pass kann sich das Angebot mehr als sehen lassen. Die abgespeckte Technik sorgt nämlich auch dafür, dass Entwickler sich mitunter nicht ganz so austoben können, wie es eigentlich mit PS5 und Xbox Series X möglich wäre.

Am 3. November erscheint der Sci-Fi-Shooter Quantum Error von Entwickler TeamKill Media. Das Spiel kommt zuerst nur auf die PS5, die Versionen für den PC und die Xbox Series X/S sollen dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt folgen. Offenbar sorgt letztere dabei erneut für Probleme beim Entwicklerteam, wie jetzt in einem Interview offensichtlich wird.

What do you think?