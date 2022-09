Sam & Max Save the World & Sam & Max: Beyond Time and Space als Remaster angekündigt

Skunkape Games arbeitet derzeit an zwei Remaster-Auflagen zu Sam & Max Save the World und Sam & Max: Beyond Time and Space, die bereits in diesem September erscheinen.

Mit den Neuauflagen können sich die Spieler auf zwei echte Klassiker freuen, bei denen sie in die Rollen der Kult-Charaktere schlüpfen. Sam ist ein 1,80 m großer Hundedetektiv mit Liebe zur Gerechtigkeit. Max hingegen ist ein hyperkinetisches Hasending mit einer Vorliebe für Chaos. Zusammen sind sie die Freelance Police – ein respektloses Comedy-Duo, dessen esoterischer Verbrechensbekämpfungsstil die Comicbuch- und Videospielfans seit mehr als dreißig Jahren unterhält.

In Sam & Max Save the World wird an einem Plan zur Gedankenkontrolle gearbeitet, an dem abgewrackte Kinderstars beteiligt sind, um die Medien, die Mafia, die Regierung der Vereinigten Staaten und das Internet einzunehmen und das Out-of-Final dieser Welt einzuläuten.

In Sam & Max: Jenseits von Zeit und Raum befinden sich Sam & Max in einem Showdown mit dem Weihnachtsmann, in einem Wettlauf um die Unterwerfung eines riesigen Vulkans und einer Konfrontation mit einem Eurotrash-Vampir, der auf dem Verbrechensmarkt unterwegs ist, als die Dinge wirklich seltsam werden.

Beide Spiele wurden von einem kleinen Team der ursprünglichen Entwickler mit voller Liebe remastert und an die aktuelle Hardware angepasst. So möchte man nicht nur frühere Fans begeistern, sondern auch neue gewinnen.

Sam & Max Save the World Remastered und Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered erscheinen am 29. September für PlayStation 4 und PS5.