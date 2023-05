Shame Legacy – Neue Gameplay-Szenen aus dem okkulten Horror

Spieler wachen hier verwirrt in einem Äquivalent einer Aggressionsbewältigungskonvention aus dem 19. Jahrhundert auf, und müssen schnell feststellen, dass: 1. eine Jagd stattfindet, und 2. ihr die Beute seid, hinter der sie her sind. Das Erbe eurer Familie scheint einen eingeholt zu haben, aber vielleicht nicht so, wie man es erwartet hat.

What do you think?