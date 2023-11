So erhält man The Last of Us: Part II Remastered für nur 10 EUR

Mit einem nächtlichen Überraschungs-Post haben Sony und Naughty Dog The Last of Us: Part II Remastered für PS5 angekündigt, das ursprünglich 2020 auf PS4 veröffentlicht wurde. Wer nun einen ähnlichen Preiswucher wie bei Part I zuletzt erwartet, kann dank dieser Möglichkeit aufatmen.

Da es sich bei The Last of Us: Part II für PS5 um ein Remaster und kein vollständiges Remake handelt, bietet Sony diesmal einen Upgrade-Pfad an, bei dem man die PS5-Version für nur 10 EUR erhält. Voraussetzung dafür ist, dass man bereits die PS4-Version besitzt. Das gilt sowohl für die digitale Version als auch für die Disc-Edition.

„Ihr könnt zum Release für 10 EUR auf eine digitale Version von The Last of Us Part II Remastered upgraden. Außerdem lassen sich Savegames aus dem Originalspiel in Part II Remastered importieren.“

Für Besitzer der Disc Edition gilt weiterhin, dass man die PS4-Disc besitzen und jedes Mal einlegen muss, um die digitale PS5-Version starten zu können. Das wird jeher so gehandhabt.

The Last of Us: Part II Remastered dank Upgrade-Pfad für 10 EUR

Das bietet The Last of Us: Part II Remastered

Anders als das Remake wurde für die PS5 Umsetzung etwas weniger Aufwand betrieben. Neben einem neuen Survival-Modus, ein Gitarren-Free-Play-Mode und mehr Behind-the-Scenes Material wurde verhältnismäßig weniger technische Upgrades implementiert, da das Spiel zum Teil ohnehin für PS5 optimiert war.

Dazu gehört native 4K Auflösung, ein Unlock-Framerate-Mode mit VRR, verbesserte Details, Beleuchtung und Schatten, verfeinerte Animationen, plus haptisches Feedback und Support der adaptiven Trigger.

Zusätzlich erscheint The Last of Us Part II Remastered als W.L.F. Edition, inkl. Steelbook, Pins, ein Washington Liberation Front Patch und 47 Society of Champions Trading Cards. Die Vorbestellungen starten am 05. Dezember 2023.

The Last of Us: Part II Remastered erscheint am 19. Januar 2024, vorerst exklusiv für PS5. Eine PC-Version dürfte später folgen.