The Last of Us Part II Remastered offiziell angekündigt, das spannende Drama noch schöner

Gestern noch ein Gerücht, heute schon offiziell. Sony und Naughty Dog haben eine Remastered Version zu The Last of Us Part II angekündigt, die am 19. Januar 2024 erscheint. Wir haben alle Details für euch hier zusammengefasst.

Die Remastered-Auflage bietet laut Sony zahlreiche Gründe, noch einmal in das dramatische Story-Erlebnis rund um Joel und Ellie einzutauchen. Dazu gehören technische Verbesserungen im gesamten Spiel, neue Modi und Features, sowie mehr Einblicke in die Entstehung von Part II.

Als wichtigste Neuerung wird es einen brandneuen Modus namens No Return geben, der einen rogue-like Ansatz verfolgt und in dem sich Spieler in zufälligen Begegnungen unter Beweis stellen können. Dazu trifft man auf eine Vielzahl spielbarer Charaktere (auch brandneue), die mit ihren Eigenschaften individuelle Spielstile ermöglichen, inkl. Stealth- und Kampfbegegnungen. Feinde treten zudem überraschend auf und bringen jedes Mal unerwartete Faktoren mit sich. Als Belohnungen winken in No Return dann Items wie Skins und mehr.

Ebenfalls mit dabei ist der freischaltbare Speedrun-Modus aus Part I, der es Spielern ermöglicht, ihre Bestzeiten zu teilen und weitere Bonus-Skins für Ellie, Abby und ihre Waffen freizuschalten. Der Fotomodus wird ebenfalls aufgewertet, einschließlich dynamischer Beleuchtung, Frame Forward und Blickrichtung sowie neue Rahmen- und Logooptionen.

Neuer Gitarren Free-Play-Mode

Wer das Original schon gespielt hat, kann sich zudem auf ein neues Feature freuen, das zuvor durch den Komponisten des Spiels angedeutet wurde. Damit wird ein neuer Gitarren-Free-Play-Modus eingeführt, der es einem ermöglicht, die Saiten einer Vielzahl freischaltbarer Instrumente zu spielen, Audio-FX-Pedale zu verwenden und das Spiel zu modulieren. Dies wird mit unterschiedlichen Charakteren an mehreren Orten möglich sein, die alle eine andere Atmosphäre aufweisen.

The Last of Us Part II Remastered bekommt einen Gitarren Free-Play-Mode

Spielbare Behind-The-Scenes

Um mehr hinter die Kulissen von The Last of Us: Part II zu blicken, wurde eine neue Reihe von Lost Levels entworfen. Diese bieten die Gelegenheit, spielbare Sequenzen auszuprobieren, die zuvor aus dem Spiel herausgeschnitten wurden. Dies umfasst auch eingebettete Entwicklerkommentare, um den passenden Kontext zu haben. Ergänzend gibt es neu aufgenommene Regiekommentare in den Zwischensequenzen der Kampagne von Neil Druckmann, Halley Gross und den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey. Dies soll einen weiteren Einblick in die Geschichte und der Charaktere geben.

„Dies ist eine einzigartige Neuerung für unser Studio und wir freuen uns, den Spielern einen Einblick in den kreativen Prozess zu ermöglichen. […] Wir freuen uns auch, den Fans noch mehr Verständnis für die Herangehensweise des Teams an diese Geschichte zu vermitteln.“ PlayStation Blog

Auf der technischen Seite präsentiert sich The Last of Us Part II Remastered nun nativen 4K im Fidelity-Modus, 1440p hochskaliert im Performance-Modus, eine Unlock Framerate-Option für TVs, die VRR unterstützen, erhöhte Texturauflösung, erhöhte Detailgenauigkeit, verbesserte Schattenqualität, Animationsabtastrate und mehr, was es das ohnehin wunderschöne Spiel noch besser aussehen lässt.

Dies wird um Features wie verbesserte Ladezeiten, haptisches Feedback und adaptive Trigger ergänzt, die einen die dramatischen Momente noch intensiver erleben lassen. Eine große Rolle spielen außerdem diverse Zugänglichkeits-Optionen.

The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition

Als abschließendes Highlight stellt man die The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition vor. Diese umfasst ein Steelbook, vier Pins, ein Washington Liberation Front Patch und 47 Society of Champions Trading Cards, darunter acht Hologramm Karten. Die Vorbestellungen dazu starten am 05. Dezember 2023.

Wer The Last of Us: Part II bereits auf PS4 besitzt, kann ein Upgrade für 10 EUR auf die Remastered Version vornehmen.