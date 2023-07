The Last of Us Part II Remaster scheinbar geleakt

Naughty Dog arbeitet nun doch möglicherweise an einem Remaster zu The Last of Us Part II, das besser auf die PS5 zugeschnitten ist. Bislang profitiert der Titel lediglich von ein paar Optimierungen, ist im Grunde aber noch immer ein Last-Gen Titel.

Den Hinweis auf ein Remaster liefert der The Last of Us-Komponist Gustavo Santaolalla, der in einem spanischen Interview gefragt wurde, ob man ihn auch selbst im Spiel sehen könne. Das ist tatsächlich in einer Szene in der Stadt Jackson der Fall, wo Santaolalla außerhalb eines Gebäudes sitzt und ein Banjo spielt. Dort wird man ihn auch in „einer Neuauflage von The Last of Us Part II“ sehen können, sagt Santaolalla in dem Interview, mehr als das könne er derzeit aber nicht verraten.

In dem Remaster, das hier als „neue Version“ bezeichnet wird, soll es möglich sein, zu Santaolalla gehen zu können und ihn um einen Song zu bitten, den er dann spielt.

Nur eine Frage der Zeit?

Auch wenn das noch keine offizielle Bestätigung ist, dass Naughty Dog tatsächlich an einer Neuauflage von The Last of Us Part II arbeitet, ist diese längst überfällig. Selbst das Remake zu The Last of Us Part I (unser Review) nutzt mehr Hardware-Features als Part II, weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, bis man beide Spiele auf Augenhöhe bringt.

Zudem gibt es Berichte, wonach die Entwicklung von The Last of Us Part III gestartet wurde, die noch in diesem Jahr an Fahrt aufnehmen wird. Insofern passt es eigentlich ganz gut, wenn man alle drei Spiele in einer Generation zusammen hat. Zu Part III hieß es vor wenigen Tagen:

„Ich kann nur sagen, dass ich schon seit geraumer Zeit lautstark zum Ausdruck gebracht habe, dass sich THE LAST OF US PART III in der Entwicklung befindet und andere es endlich bemerken. Dieses Jahr finden große Dreharbeiten statt.“

Wann Sony das Remaster zu The Last of Us Part II ankündigen wird, ist derzeit offen. Allzu viele Arbeit dürfte dieses nicht unbedingt machen, da man bereits der PS4-Version echte New-Gen Ambitionen zugesprochen hatte.