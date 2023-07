The Last of Us: Part 3 Produktion soll noch dieses Jahr starten

Erneut machen Gerüchte zu The Last of Us: Part 3 die Runde, auch wenn Naughty Dog diese zuletzt vom Tisch gewischt hat. Die gleiche Quelle behauptet nun, dass die Produktion in diesem Jahr an Fahrt aufnimmt.

Diesmal meint man, dass die Geschichte noch nicht endgültig feststeht und sich bis zum finalen Produkt auch noch vieles ändern kann. Aber eines ist sicher: Ellie wird wieder im Mittelpunkt stehen und sei weit entfernt davon, dass sie stirbt oder ähnliches.

Insgesamt plant Naughty Dog wohl fünf Charaktere in The Last of Us: Part 3 zu besetzen, die eine wichtige Rolle einnehmen. Neben Ellie sollen dies Lucas, Mason, Val, Ezra und Gracie sein, die als Scavengers bezeichnet werden, welche in einem viktorianischen Haus in einer unbekannten Stadt versuchen zu überleben. Ob auch Abby und Lev zurückkehren werden, ist nicht bekannt.

The Last of Us: Part 3 Dreharbeiten sollen 2023 starten

Die großen Dreharbeiten zu The Last of Us: Part 3 sollen noch in diesem Jahr starten, gefolgt vom Motion-Capturing und den Voiceovers in den Monaten danach, die einen erheblichen Teil der Produktion ausmachen werden.

„Ich kann nur sagen, dass ich schon seit geraumer Zeit lautstark zum Ausdruck gebracht habe, dass sich THE LAST OF US PART III in der Entwicklung befindet und andere es endlich bemerken. Dieses Jahr finden große Dreharbeiten statt.“ Twitter

Erneut betont man Ellies wichtige Rolle in der Story, genauso soll man davon ausgehen können, dass prominente Gesichter zurückkehren werden. Die genauen Zusammenhänge der Story sind derzeit jedoch noch völlig unklar.

Momentan sind das nur Gerüchte, die sich nicht bestätigen lassen, zumal Naughty Dog parallel dazu mit dem Multiplayer-Projekt im The Last of Us-Universum beschäftigt ist, das große Probleme bei der Entwicklung haben soll und zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Dafür wollte man ein neues Singleplayer-Game vorantreiben. The Last of Us: Part 3? Außerdem arbeitet man an der zweiten Season der The Last Us-Serie, die im kommenden Jahr an den Start gehen soll.

Insgesamt scheint es bei Naughty Dog also viel zu tun zu geben, weshalb sich die Dinge bis zum Release vermutlich strecken werden.