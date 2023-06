Starfield – Native Auflösung schlechter als erwartet, der Grund für fehlende 60fps?

Am Ende verteidigt man den Entwickler dahingehend, dass 30fps sogar die neue Norm bei Spielen in diesem Ausmaß sei und man ähnliches auch auf der PS5 erleben wird. Scheinbar kommen die aktuellen Konsolen doch recht schnell an ihren Grenzen, wenn es um die Erwartungen der Spieler geht.

Grundsätzlich läuft Starfield mit einer 4K Auflösung bei 30fps. Als Grundlage dient hier allerdings nur eine Auflösung von 1296p, die auf 4K skaliert wird. Normalerweise setzen Entwickler in dem Fall auf 1440p als Basis, um dann entsprechend zu skalieren. Digital Foundry kommt in einer ersten Analyse zu dem Ergebnis, dass man hier zu einer „relativ niedrigen Auflösung“ greift, die es auch im Nachhinein schwierig macht, dass sich nach oben hin mehr optimieren lässt. Das gilt insbesondere für eine höhere Framerate, die damit kaum konstant gehalten werden kann.

What do you think?