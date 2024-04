Stellar Blade wurde nachträglich zensiert, Sony gewährt Erstattung

Das jüngst erschienene Stellar Blade wurde nach Ansicht der Spieler nachträglich mit dem Day One-Patch zensiert. Das widerspricht dem vorherigen Marketing und berechtigt User zu einer Erstattung des Spiels.

Worum geht es? Wie einigen Usern nach dem Day One-Patch aufgefallen ist, geht es in Stellar Blade nicht mehr so freizügig zu, wie anfangs immer behauptet. Das ist insofern schon kritisch zu betrachten, da der Entwickler ShiftUp zuvor immer wieder betont hat, dass sie sich nicht bei kreativen Dingen hineinreden lassen wollen und dafür sogar in Kauf nahmen, dass Stellar Blade in einigen Ländern nicht auf den Markt kommt.

Groß wurde noch kurz vor dem Release verkündet, dass Stellar Blade komplett unzensiert erscheint.

Änderung des Outfits als Zensur gewertet

Nun wurde nachträglich eine Änderung an dem Bunny-Outfit vorgenommen, in dem die Protagonistin Eve weniger Dekolleté zeigt als ursprünglich geplant. Einen direkten Vergleich hat ein User auf Reddit festgehalten, in dem der Unterschied deutlich zu sehen ist.

Stellar Blade vor und nach der Zensur

Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, die wohl nur die allerwenigsten tatsächlich stören dürfte, im Kern ist es aber richtig, dass dies so nicht OK ist. Unter dem Hashtag #FreeStellarBlade fordern die Spieler ShiftUp daher auf, diese Änderung wieder rückgängig zu machen. Eine Petition dazu hat bereits mehrere Tausend Unterschriften gesammelt.

ShiftUp hat sich ebenfalls zu dieser Zensur geäußert und erklärt diese damit, dass das Outfit mit dem Day One-Patch das sein soll, wie es stets vorgesehen war. Ob dem tatsächlich so ist oder man nur einen Ausweg aus der Situation sucht, ist unklar.

„Verständlicherweise ist uns das Problem bekannt. Das endgültige Outfit, das wir euch zeigen wollten, ist jedoch tatsächlich das Outfit in Version 1.0.0.2. Ich möchte klarstellen, dass es sich um unser Endprodukt handelt. Ich weiß jedoch, dass diese Antwort nicht ausreicht. Es gibt eine interne Diskussion darüber. Ich denke, wir werden bald eine Chance haben, darauf zu antworten.“

Sony erstattet Stellar Blade im PlayStation Store

Wie ShiftUp am Ende agieren wird, ist derzeit offen. Diejenigen, die Stellar Blade über den PlayStation Store gekauft haben, können womöglich eine Erstattung durchsetzen, wie ebenfalls auf Reddit zu lesen ist. Als Grund wird in dem Fall „falsches Marketing“ angeführt, vermutlich aufgrund dieser Zensur.

Wer die „unzensierte“ Version von Stellar Blade spielen möchte, muss dazu den Day One-Patch deinstallieren. Damit kehren aber auch einige Probleme wie der Input-Lag zurück.