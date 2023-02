Street Fighter VI – Finales Launch Roster & Gameplay enthüllt

Als Neuzugang wird Lily einigen bekannt vorkommen, da sie eine Nachfahrin des Thunderfoot-Stammes ist, des gleichen Stammes wie der legendäre T. Hawk, der erstmals in Super Street Fighter II zu sehen war. Klein, aber mächtig, spricht Lily mit den Naturgeistern in ihrem Haus in der pulsierenden Donnerfußsiedlung und besiegt Feinde mit ihrem wilden Condor Dive, Condor Spire und Tomahawk Buster. Condor Wind gewährt einen Windclad-Vorrat, der jeden der oben genannten Moves verstärkt. Lily schwingt ihre Kriegskeulen, um Gegner in ihrem Level 1 Super Art Breezing Hawk zu bombardieren, und schmettert ihre Feinde mit ihrem Level 3 Super Art Raging Typhoon zu Boden.

Der mächtige Zangief , ein echter World Warrior, der es liebt, sich in Barmaley Steelworks vor der Menge zu zeigen, bahnt sich seinen Weg auf die Bühne. Als professioneller Wrestler von Beruf hält Zangief an seinen typischen Würfen wie dem Screw Piledriver und dem Siberian Express fest und nimmt neue Moves wie den Konterwurf Tundra Storm auf. Sein Level 2 Super Art Cyclone Lariat und Level 3 Super Art Bolshoi Storm Buster sind sicher ein Publikumsmagnet.

Die katzenbegeisterte Cammy , die erstmals in Super Street Fighte II ihren Auftritt hatte, kehrt mit ihrem geliebten Arsenal leistungsstarker Angriffe zurück, darunter Spiral Arrow, Cannon Spike und Hooligan Combination. Die Heavy-Version jedes dieser drei Moves wurde verbessert, um eine Verzögerung zu ermöglichen, die zu veränderten Eigenschaften für großen Schaden führt. Diese werden durch tödliche Super-Art-Moves wie Killer Bee Spin und Delta Red Assault ergänzt, um Gegner in die Knie zu zwingen und die Menge zum Summen zu bringen.

Der State of Play enthüllte am gestrigen Abend neue Eindrücke zu Street Fighter VI, zu dem Capcom zusätzlich das finale Launch Roster bestätigt hat. Neu dabei sind Cammy, Zangief und Lily, die sich im aktuellen Gameplay vorstellen.

