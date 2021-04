Streets of Rage 4 bekommt ersten DLC spendiert

Dotemu und die Co-Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games kündigten heute den ersten DLC für Streets of Rage 4 an, der unter anderem drei neue spielbare Charaktere und einen speziellen Survival-Spielmodus umfasst.

Der heutige Ankündigungstrailer zeigt die Offizierin Estel Aguirre, eine der drei in Mr. X Nightmare enthaltenen spielbaren Charaktere, wie sie zum ersten Mal ihren normalen Dienst hinter sich lässt, um sich mit den Helden von Streets of Rage 4 zu verbünden.

Estel, die früher im Spiel als einschüchternde Boss-Gegnerin auftrat, fügt mit ihren mächtigen Schlägen und Schleuderkicks jedem ernsthaften Schaden zu, der dumm genug ist, sich ihr in den Weg zu stellen. Im Trailer gibt es aber nicht nur Estel in Action, sondern auch einen Hinweis auf die beiden anderen Charaktere des DLCs, die noch enthüllt werden.

Mr. X Nightmare führt auch einen einzigartigen Survival-Modus ein, der die Spieler herausfordert, ihre wahren Fähigkeiten durch spezielle Geschicklichkeitstests zu steigern und zu beweisen – weitere Details zum Design und Gameplay dieses Modus werden ebenfalls bald bekannt gegeben. Spieler können zusätzlich ihren persönlichen Kampfstil mit neuen Moves über die leicht zugängliche Charakteranpassung erstellen, während zusätzliche Waffen und Feinde dafür sorgen, dass auch kommenden Kämpfe immer interessant bleiben. Mr. X Nightmare enthält zudem neue Originalmusik von Tee Lopes, einem Komponisten und Arrangeur, der zuvor unter anderem in Spielen wie Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom zu hören war.



Unabhängig davon bietet das kostenlose Update mit dem Schwierigkeitsgrad New Mania+ eine brutale Herausforderung für die stärksten Spieler von Streets of Rage 4. Ein detailliertes Trainingssystem hilft euch, eure Strategien und Combos zu perfektionieren und frische Farbpaletten sorgen dafür, dass die gefährlichsten Kämpferinnen und Kämpfer von Wood Oak City immer blendend aussehen.

Dien neuen Inhalte erscheinen im Laufe des Jahres.