The 7th Guest VR – Horror-Klassiker hat einen Release-Termin

The 7th Guest VR erscheint am 19. Oktober 2023.

„Wir wollen die Grenzen dessen, was in der virtuellen Realität möglich ist, erweitern, so wie es das Originalspiel mit der CD-ROM getan hat“, sagte Game Director Paul van der Meer. „Der Story-Trailer zeigt die wahren Errungenschaften der volumetrischen Erfassung auf dieser Ebene und gibt den Spielern einen Vorgeschmack auf die intensive Atmosphäre, während sie den Charakteren dabei zusehen, wie sie die seltsamen Ereignisse in der Villa und die finsteren Gründe, warum sie dorthin gebracht wurden, erkunden.“

What do you think?