Freuen kann man sich außerdem auf einen umfangreichen Karrieremodus, individuell anpassbare Wrestler, klassische AEW-Arenen und mehr Matchtypen, die AEW: Fight Forever von der WWE-Serie unterscheiden sollen. Geboten werden schonungslose Shows, darunter 3-way, 4-way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death und viele mehr.

Neben dem Tutorial und ein paar Gameplay-Grundlagen rückt man hier vor allem die schnellen Moves in den Vordergrund, die stark an WWF No Mercy und WCW/NWO Revenge angelehnt sind. AEW: Fight Forever kombiniert dazu das nostalgische Arcade-Wrestler-Feeling mit innovativen All Elite Wrestling-Finishern und Tandem-Offensivbewegungen.

