AEW: Fight Forever Reviews sind sich uneins, das gibt der Metascore her

„Es hat gute Absichten und die richtige Idee, aber das Spiel ist noch nicht so weit. Ich verstehe, dass dies ihr erstes Spiel ist, aber [..] Der Story-Modus ist kurz, repetitiv und nichts, was man macht, zählt. Die Matches sind viel zu kurz, die Creator-Modi sind begrenzt. Vielleicht wird es sich nach etwa einem Jahr Updates eher wie ein komplettes Paket anfühlen.“

Am morgigen Donnerstag erscheint von THQ Nordic und Yukes der WWE-Konkurrent AEW: Fight Forever, der so einiges anders machen möchte, was man an WWE zuletzt vermisst hat. Ob das gelingt, verraten die ersten Reviews zum Spiel.

