Agatha Christie – Murder on the Orient Express angekündigt

Agatha Christie – Murder on the Orient Express erscheint 2023.

Agatha Christie – Murder on the Orient Express wird eine originalgetreue, aber erweiterte Adaption der Originalgeschichte, wobei eine neue Figur namens Joanna Locke zum Mix hinzugefügt wurde. Mit ihr erlebt man spielbare Rückblenden, bei denen man regelmäßig die Zugumgebung verlässt.

An Bord des Orient Express versucht der legendäre Detektiv Hercule Poirot, den Mord aufzuklären, der sich in diesem prestigeträchtigen Zug ereignet hat, während er von einer Schar faszinierender Charaktere mit eigenen Geheimnissen und Motiven umgeben ist.

Murder on the Orient Express wird eine klassische Geschichte auf eine Weise zum Leben erwecken, mit denen man selbst die treuesten Fans überraschen möchte. Dazu setzt man auf brandneue Elemente, die zur Originalgeschichte hinzugefügt werden, und mit der Spieler das Geheimnis und die Spannung eines berühmtesten Fälle von Hercule Poirot neu erleben kann.

Microids und das Microids Studio Lyon setzten die Agatha Christie-Serie fort, die mit Agatha Christie – Murder on the Orient Express einen spannenden Ableger angekündigt haben.

