Anno 1800 zum Release direkt kostenlos

Neue Eindrücke liefert das aktuelle Entwicklertagebuch, in dem man mehr über den Umsetzungsprozess des Anno 1800-Erlebnisses auf Konsolen erfährt. Zudem lässt sich nun auch der offiziellen zweite Anno 1800-Vinyl-Soundtrack Four Seasons vorbestellen, der von Black Screen Records produziert wird und zum 25. Geburtstag der Anno-Marke am 31. März erscheint. Alle neuen Songs werden zeitgleich mit der Veröffentlichung auf Spotify verfügbar sein.

​Anno 1800 wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und ist eine klassische Städtebau- und Strategiesimulatrion, in welchem Spieler ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen müsen: Es gilt gigantische Metropolen zu errichten, effiziente und gewinnbringende Logistiknetzwerke aufzubauen, einen exotischen neuen Kontinent zu kolonisieren, Expeditionen in die ganze Welt zu unternehmen und Gegner diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch zu dominieren.

