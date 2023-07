Assassin’s Creed Mirage und die Geschichte von Baghdad

Assassin’s Creed ist stets bestrebt, den Spielern ein Tor zu bieten, um mehr über die faszinierenden historischen Schauplätze und Epochen zu erfahren, die man in den Spielern erforscht. Die „History of Baghdad“ bietet in Assassin’s Creed Mirage eine forschungsbasierte Perspektive auf Bagdad und das Abbasidenreich im 9. Jahrhundert und geht dabei auf Vorurteile und Klischees ein, die oft damit verbunden sind.

Jeder Eintrag wurde in Zusammenarbeit mit Historikern und Experten erstellt und mit sorgfältig ausgewählten Bildern aus den Sammlungen bedeutender Museen und Institutionen weltweit illustriert, darunter die David Collection, das Institut du monde arabe (IMA), die Khalili Collections und das Shangri La Museum of Islamic Art, Culture & Design.

Im Laufe des Spiels erkundet man die realistische Nachbildung von insgesamt 66 historische Stätten, von denen jede wertvolle Einblicken in die damalige Zeit bietet. In fünf Kategorien lernt man hier mehr über Kunst und Wissenschaft, Glaube und Alltag, höfisches Leben, Wirtschaft und Regierung.

