Atomic Heart – Erster DLC zeigt sich im Teaser

Entwickler Mundfish wirft heute einen ersten Blick auf den kommenden DLC für Atomic Heart, der in diesem Sommer erscheint.

Wie der recht kurze Teaser andeutet, scheint man damit eine brandneue Umgebung zu erkunden, die einen möglicherweise auch in eine Unterwasserwelt entführt. Genauere Details dazu dürften in den kommenden Monaten folgen.

Atomic Heart gilt als echter Geheimtipp in diesem Jahr, in dem Spieler eine utopische Neuerzählung der Weltgeschichte erleben, In dieser leben die Menschen in Harmonie mit ihren treuen und eifrigen Robotern in einer fiktiven UdSSR , die an der Spitze einer wissenschaftlichen und technologischen Revolution steht. Zumindest war es einmal so. Heimliche Experimente und der unaufhaltsame technologische Fortschritt haben diese einst utopische Welt der Wunder und der Perfektion zerstört.

Mehr zum ersten DLC wird in den kommenden Wochen erwartet.