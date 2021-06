CoD: Black Ops Cold War & Warzone – Teaser zur Season 4

Nicht nur Battlefield bereitet sich heute auf seinen großen Auftritt vor, auch Call of Duty zündet im Rahmen des Summer Game Fest den Auftakt zur neuen Season 4.

Die Premiere wurde bereits für diesen Donnerstag bestätigt, um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, gibt es heute das Outro zur Season 3 und den ersten Teaser zur Season 4, zu der es bislang heißt:

„Alle Teile sind im Spiel. Rufen Sie an. Nach Adlers Extraktion durch Woods und sein Team steht Stitchs Masterplan für die Verdansk-Testpersonen vor einer neuen Herausforderung. Bereiten euch auf die Auswirkungen in Season 4 vor.“

Bestätigte Änderungen in Season 4

Soweit man vorab verrät, stehen auch in Season 4 wieder neue Inhalte für den populären Zombies-Modus auf dem Plan, ebenso gibt es laut Designer Kevin Drew einige Anpassungen an der Balance in Bezug auf Waffen und Nahkampf. Abschließend bestätigte man außerdem, dass es auch wieder eine neue Karte in der Season 4 geben wird, wobei noch unklar ist, zu welchem Zeitpunkt diese veröffentlicht wird.

Nähere Details dazu gibt es auch hier wohl am morgigen Donnerstag.