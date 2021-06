Battlefield 6 – Reveal-Livestream & Premiere ab 16 Uhr

Heute startet schon einmal inoffiziell das Summer Game Fest mit der Premiere von Battlefield 6, das EA und DICE seit Tagen anteasern. Damit ihr diese nicht verpasst, haben wir hier noch einmal alle Infos zusammengefasst.

Die Premiere findet demnach um Punk 16 Uhr mit einem Trailer statt, der offenbar auch etwas länger ist. Diesen haben wir bereits unterhalb dieser Zeilen eingebunden. Derweil stimmen sich auch sämtliche Social-Kanäle auf die Premiere ein, die in den vergangenen Tagen mit Teaser & Co. geflutet werden.

Was sich genau dahinter verbirgt, erfährt man spätestens am heutigen Nachmittag.

Was ist über Battlefield 6 bekannt?

Offiziell noch gar nichts! Gerüchte und Leaks beherrschen aber schon seit Wochen das Netz, wonach Battlefield 6 auf ein futuristisches Setting setzt. Das wird auch von mehreren geleakten Videos und Bildern untermauert.

Auch der Name lautet womöglich nicht auf Battlefield 6, sondern auf Battlefield 2042, was das Jahr beschreibt, in dem der Shooter angesiedelt sein soll. Insofern kann man sich wohl auf modernste Kriegsführung und echte High-Tech Waffen und Gadgets freuen, falls man mit dem Setting richtig liegt.

Damit Battlefield endlich aus dem Schatten von Call of Duty treten kann, hat man sich den ehemaligen Destiny– und Call of Duty General Manager an Bord geholt, der die strategische Ausrichtung des Franchise gestalten wird. Ansonsten spricht EA bereits von einem Shooter auf dem nächsten Level, epischen Schlachtfeldern und Anpassungsoptionen, die alles bisher dagewesene vergessen lassen.

Was davon am Ende alles stimmt, erfährt man wie erwähnt heute Nachmittag. Alle Infos zum neuen Battlefield gibt es dann umgehen hier bei uns!