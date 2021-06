Big Rumble Boxing: Creed Champions angekündigt

Survios und Metro Goldwyn Mayer Studios kündigten heute Big Rumble Boxing: Creed Champions an, eine neue Box-Simulation, die auf den Spuren von Rocky Balboa & Co. wandelt.

In Big Rumble Boxing: Creed Champions schlüpfen Spieler in die Boxhandschuhe von Legenden wie Adonis Creed oder Rocky Balboa aus der berühmtesten Boxfilmreihe aller Zeiten. Ob man sich durch die Ränge der Box-Ligen im Arcade-Modus kämpft, seine Boxfähigkeiten in einer klassischen Rocky-Trainings-Sequenz perfektioniert oder im packenden, lokalen Multiplayer-Modus seine Freunde auf die virtuellen Bretter schickt – Spieler erwartet ein Action-geladenes Arcade-Boxerlebnis der Extraklasse.

„Wir sind begeistert, dass wir bei unserem ersten klassischen Spiel-Projekt Big Rumble Boxing: Creed Champions diese neue Retail-Publishing-Partnerschaft mit Koch Media eingehen können,“ sagt Seth Gerson,Chief Executive Officer von Survios. „Durch die umfangreiche Expertise, die Koch Media mitbringt, wenn es darum geht, großartige Spiele in den Handel zu bringen, wird unser Bestreben unterstützt, Cross-Reality-Games noch mehr Konsolen- und PC-Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Das macht Koch Media zu einem perfekten Partner für Survios und ein ikonisches Film-Franchise wie Rocky und Creed.“

Robert Marick, Executive Vice President von MGM Global Consumer Products & Experiences, ergänzt:

„Wir freuen uns sehr, mit Koch Media und Survios zusammenzuarbeiten, um Big Rumble Boxing: Creed Champions auf die Konsolen- und PC-Plattformen zu bringen. Fans der Rocky- und Creed-Filme werden in diesem rasanten Box-Titel mit großem Vergnügen in den Ring steigen und um den Titel kämpfen.“

Big Rumble Boxing: Creed Champions erscheint im Laufe des Jahres für PlayStation 4, Xbox One und PC.