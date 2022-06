Cyberpunk: Edgerunners – Erster Trailer und weitere Details zur Netflix-Serie

Netflix und CD Projekt zeigen den ersten Trailer zur Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners, die im September on Air geht.

Gemeinsam mit Studio Trigger zeigt man darin neues Material aus dem kommenden Anime, darunter auch ein neues Key Visual und einen Blick hinter die Kulissen der Produktion. Cyberpunk: Edgerunners wird damit zum ersten Mal in bewegten Bildern gezeigt – in Form eines Teaser-Trailers und des ersten Teils einer Reihe von Videos hinter den Kulissen.

Neben Kommentaren von CD Projekt RED-Mitarbeitern, die an der Entwicklung der Serie beteiligt waren, zeigt die Dokumentation auch erste Bilder und Konzeptzeichnungen sowie einen exklusiven Clip und Szenenausschnitte aus dem Anime. Zukünftige Hinter-den-Kulissen-Videos werden weitere Aspekte der Serie abdecken – mit zusätzlichen Einblicken, die direkt von Mitgliedern von Studio Trigger gewährt werden.

Cyberpunk: Edgerunners Key Art

Cyberpunk: Edgerunners erzählt ab September eine eigenständige, die auf zehn Episoden verteilt ist und eine angelegte Geschichte über einen Straßenjungen wiedergibt, der versucht, in einer Stadt der Zukunft zu überleben. In dieser Stadt dreht sich alles um Technologie und die damit möglich gewordenen Körperveränderungen. Da er alles zu verlieren hat, beschließt er, am Leben zu bleiben, indem er zum Edgerunner wird. Einem geächteter Söldner, der auch als Cyberpunk bekannt ist.

Das neue Key Visual für Cyberpunk: Edgerunners, das vom Chef-Charakterdesigner der Serie, Yoh Yoshinari, gezeichnet und im Rahmen der Geeked Week veröffentlicht wurde, zeigt zudem die Protagonisten der Serie, David und Lucy. Das Paar ist auch im Teaser-Trailer und im Video hinter den Kulissen zu sehen, zusammen mit anderen Haupt- und Nebenfiguren der Serie.

Die Welt von Cyberpunk: Edgerunners wird von Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) zum Leben erweckt. Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) ist sowohl als leitender Charakterdesigner als auch als ausführender Animationsdirektor eingesetzt. Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‚The Elder‘) und Yoshiki Usa (GRIDMAN UNIVERSE Serie) sind für das Drehbuch verantwortlich, das auf der von CD PROJEKT RED zur Verfügung gestellten Geschichte basiert. Die Originalmusik wurde von Akira Yamaoka (Silent Hill-Serie) komponiert.