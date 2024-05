Earth Defense Force 6: Termin im Juli bestätigt

Spieler müssen fortan gegen die verbleibenden Bedrohungen kämpfen, um zu überleben. In dieser neuen Welt ohne Hoffnung wird auch endlich die Identität der Eindringlinge enthüllt und die Soldaten der EDF stellen sich der neueren Bedrohung mit Mut und Weisheit entgegen. „Earth Defense Force 6“ bietet zudem die größte Anzahl an Missionen und Waffen in der Geschichte der Serie, ein Online-Koop für bis zu vier Spieler wird unterstützt und ermöglicht darüber hinaus einen Offline-Koop im Splitscreen-Modus.

D3 Publisher hat den Starttermin von „ Earth Defense Force 6 “ in Europa und Nordamerika am 25. Juli bestätigt. Der Titel erscheint für PS5, PS4 und den PC.

What do you think?