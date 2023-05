Dead Rising kehrt als Reboot zurück – Gerücht

Dass längst eingestaubte Zombie-Serien noch immer Erfolg haben können, zeigt sich aktuell an Dead Island 2, das nach so langer Zeit sehr gut bei den Spielern ankam. Wirklich gerechnet haben damit wohl die Wenigsten.

Was Silent Hill für Konami ist, könnte Dead Rising für Capcom werden, die laut aktuellen Gerüchten an einem Reboot der Zombie-Slasher-Serie arbeiten. Das behauptet jedenfalls der Journalist Jez Corden , wonach Capcom derzeit an den Rückkehr der Marke arbeitet.

Japanische Entwickler und Publisher entdecken ihre Liebe zu älteren Spielemarken. Das ist nicht nur bei Konami derzeit so, auch Capcom scheint an der Wiederbelebung populärer Marken zu arbeiten, die man rundum erneuern kann.

