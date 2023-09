Die Affen sind los – TOSS! für PS VR2 erschienen

PlayStation VR2 hat seinen nächsten potenziellen Hit, der Beat Saber nach langer Zeit ablösen könnte. Vertigo Games und Agera Games haben mit TOSS! einen unterhaltsamen und herausfordernden Parkour-Titel veröffentlicht, der vollen Bewegungseinsatz fordert.

Wer hat die Affen rausgelassen?

Das weiß man zwar nicht, aber es ist an der Zeit ist, in ein affengeiles Erlebnis einzutauchen. Spieler erkunden hier neun verschiedene Biome, die sich wie ein Playground in Wolkenlandschaften aufbauen, und wo sie nach ihrem Lieblingssnack🍌 Ausschau halten müssen. Falls der innere Affe in euch immer noch nicht überzeugt ist, haben Agera Games und Vertigo Publishing einen actiongeladenen Launch-Trailer vorbereitet.

Es gibt sogar eine Story! Nach einer Bruchlandung auf einem faszinierenden Wolkenplaneten findet sich der Spieler in einer Welt voller Aufregung und Herausforderungen wieder. Um sein beschädigtes Raumschiff zu reparieren und wieder nach Hause zu gelangen, muss der Spieler über 75 spannende Levels in 9 atemberaubenden Wolken-Biomen durchqueren und dabei Ersatzteile sammeln.

TOSS! Tödliche Hindernisse auf dem Weg zum rettenden Ziel

TSDSA: TOSS! sucht den schnellsten Affen

Dazu schwingt und katapultiert man sich in bester Affenmanier über Rohrleitungen, klettert an Wänden entlang, nutzt Sprungplatten und wird angespornt, immer effektivere Wege zum Ziel zu finden, um den rettenden Mega-Button zu drücken. Das kann entspanntes Hangeln sein, aber auch unter Zeitdruck an Fallen und Hindernissen vorbei. Als Belohnung wartet nicht nur der Highscore am Ende gegen Spieler auf der gesamten Welt, sondern man sammelt auch immer mehr Teile, die für die Reparatur des Raumschiffs benötigt werden.

TOSS! überzeugt und spornt vor allem durch die kurzen und knackigen Level an, die man immer und immer wieder meistern möchte. Hier lauert echtes Suchtpotenzial, wie in unserem Review zu TOSS! festgehalten.

Darin kommen wir zu dem Fazit:

„TOSS! sollte keinesfalls anhand seiner Optik oder an simplen Gameplay-Videos beurteilt werden. Nichts davon kann nur annähernd das süchtig machende Gameplay vermitteln, das man hier haben wird. Ja, manchmal ist TOSS! frustrierend, am Ende aber auch unglaublich befriedigend, wenn man ein schwieriges Level endlich gemeistert hat. Man will immer und immer wieder auf diesen riesigen Button am Ende des Levels drücken. Gleichzeitig ist das Spiel ein super Workout, hat vermutlich aber auch das Potenzial, dass man am Ende im Krankenhaus landet. VR at its best!”

Ein besonders Feature von TOSS! sind außerdem die Live-Notifications. Jedes Mal, wenn euer Score in einem bestimmten Level geknackt wurde, fordert euch das Spiel mit einer Live-Message heraus, diesen wieder zu unterbieten. TOSS! bietet sich so zudem als ideales Party-Game an.

TOSS! ist damit eines der Spiele, die man unbedingt persönlich ausprobieren muss, um überzeugt zu werden. Das Spiel ist für 19,99 EUR im PlayStation Store verfügbar, sowie auch für Meta Quest erhältlich.