Capcom liefert damit eine immersive Fantasy-Welt, die durch die neuesten Technologien in den Bereichen Grafik, künstliche Intelligenz (KI) und Physik ergänzt wird. Viele der Monster, denen man begegnet, stammen aus der Legende, aber es gibt auch neue Monster, die in Dragon’s Dogma II eingeführt wurden.

Die Story von Dragon’s Dogma II beginnt in einem unterirdischen Gefängnis, in dem die Stimme des Drachen durch den Nebel verlorener Erinnerungen hallt. Die geheimnisvollen Wesen aus dem Jenseits, die sich dem Dienst an den Erwachten verschrieben haben, kehren zurück. Da die Spielfigur vom Spieler individuell bestimmt und von der KI gesteuert wird, vermitteln sie dem Spieler das Gefühl, von anderen begleitet zu werden.

