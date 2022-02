Dying Light 2 – Launch Trailer verfügbar

Passend zum offiziellen Release von Dying Light 2 zeigt Techland einen kurzen Launch Trailer, der weitere Einblicke in das Survial-Game erlaubt.

Die Fortsetzung beruft sich erneut auf die Stärken der Parkour- und Kampfmechaniken, die um ein weitläufiges Spiel voller Open-World-Aktivitäten, den elektrisierenden Farben des modernen dunklen Zeitalters, zu treffenden Entscheidungen und einem abwechselnden Tag- und Nachtsystem aufgebaut sind.

In Dying Light 2: Stay Human können die Spieler die Zukunft von The City mit ihren Entscheidungen gestalten und beobachten, wie sie sich verändert. Ihr bestimmt darin über das Kräfteverhältnis inmitten eines wachsenden Konflikts verschiedener Fraktionen und über das Leben der Menschen in The City.

Neben kreativen Waffen und Tools müsst ihr euch auf eure Parkour- und Kampffähigkeiten verlassen, um zu überleben. Diejenigen, die nach der besten Ausrüstung suchen, sollten bis in die Nacht warten, um sich in die dunklen Verstecke der Infizierten zu wagen. Sonnenlicht hält sie in Schach, aber sobald dieses weg ist, verlassen die Beißer ihre Höhlen, um zu erkunden und die Jagd auf euch zu eröffnen.

Dying Light 2 wurde mit dem Ziel entwickelt, um in einer Singleplayer-Kampagne ein reichhaltiges, immersives Erlebnis zu bieten, unterstützt aber auch vollständig einen 4-Spieler-Kooperationsmodus, der es euch ermöglicht, die Geschichte durchzuspielen und das Spiel zusammen mit euren Freunden zu beenden. Basierend auf den Entscheidungen des Spielleiters kann es sein, dass die Welt von Dying Light 2: Stay Human eine völlig neue Form annimmt.

Eindrücke zu Dying Light 2: Stay Human gibt es in unserem aktuellen Review zum Spiel.