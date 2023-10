EA Sports UFC – Deep Dive stellt die Game-Modi vor

EA zeigt ein weiteres Deep Dive zu EA Sports UFC, das sich heute den Game-Modi widmet, darunter neue Features in der Serie.

Dazu gehören die Fight Week Contracts, wo man gegen KI kämpft und wöchentliche Herausforderungen meistern kann. Die Herausforderungen werden dabei von Woche zu Woche härter, für die man im Gegenzug In-Game Währung erhält und Cosmetics erwerben kann. Auch das Vorhersagen zu realen PPVs ist ein neues Feature, das bei richtiger Einschätzung der Ergebnisse kostenlose UFC-Coins verspricht.

Im Karrieremodus kann man sich auf die Rückkehr von Coach Davis freuen, plus neue Schauplätze, Cinematics und zahlreiche Verbesserungen, die insbesondere auch von den neuen Konsolen profitieren. Angehende Athleten können sich zum Beispiel erst in einem Boot Camp beweisen oder Herausforderungen in Sparring-Sessions absolvieren.

Auf der technischen Seite wurde vor allem die KI, aber auch der Realismus wurde angehoben. So gibt es diesmal keine HUD-Elemente, man erleidet größeren Schaden und verbraucht mehr Ausdauer, um so näher an der UFC-Erfahrung zu sein. Optional kann man sich an Modi wie Kumite und illegalen Brawls versuchen.

EA Sports UFC erscheint am 27. Oktober 2023.