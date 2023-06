Embracer Group setzt die Axt an, Studios und Spiele werden eingestampft

Neben Studios, wie man schließen wird, versichert man, dass alle bereits angekündigten Projekte auch erscheinen werden. Dazu gehören Spiele wie Remnant II, Warhammer 40.000: Space Marine II, PAYDAY 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine II, Alone in the Dark, Homeworld 3 und weitere. Auch das bereits angekündigte Tomb Raider wird wie geplant erscheinen. Ein erstes Statement von Crystal Dynamics gibt es folgend:

„Heute Morgen haben wir ein Restrukturierungsprogramm für die gesamte Embracer Group angekündigt, das uns zu einem schlankeren, stärkeren und fokussierteren, autarkeren Unternehmen machen wird. [..] Wir haben einige der weltweit führenden Unterhaltungs-IPs erworben und in eine der größten Spiele-Pipelines der Branche investiert. Das heute vorgestellte Programm wird uns in diesem Jahr von unserem derzeitigen Modus hoher Investitionen in ein Unternehmen verwandeln, das einen hohen Cashflow generiert. Es wird uns ermöglichen, der sich verschlechternden Wirtschafts- und Marktrealität als starkes Unternehmen zu begegnen, und es wird unsere Priorisierung des Wachstums mit eingeworbenem Kapital grundlegend ändern hin zu Optimierung und Wachstum auf der Grundlage unserer eigenen Cashflows. Das Programm wird unsere Nettoverschuldung deutlich senken. Nach Abschluss dieses Programms werden wir in den kommenden Jahren ein Wachstum der Profitabilität bei geringerem Geschäftsrisiko und höheren Margen im PC-/Konsolensegment erzielen. Dies wiederum gibt uns die Freiheit, weiter zu wachsen und die hochwertigen Erlebnisse zu bieten, die unsere Spieler wirklich schätzen.“

Das fällt dem Konzern jetzt ein wenig auf die Füße, die durch den schnellen Wachstum zu einer weiteren Umstrukturierung gezwungen sind, und zwar in die andere Richtung. In diesem Zuge werden Entwicklerstudios wieder geschlossen und potenziell unrentable Produktionen und Spiele gestoppt.

