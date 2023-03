Final Fantasy 16 – Filmsequenzen länger als ein ganzes Spiel

Final Fantasy 16 befindet sich derzeit in der finalen Phase der Entwicklung und erscheint wie geplant in diesem Juni. Hilfe bei der Fertigstellung bekommt man von Sony, die vor allem beim Feinschliff und der Technik aushelfen.

„Wichtig war uns aber, eine Geschichte zu erzählen, die von Anfang bis Ende abgeschlossen ist, und das ist uns unserer Meinung nach gelungen. Um dies zu erleichtern, gibt es allein im Hauptszenario über 11 Stunden kinoreife Zwischensequenzen, die alle nahtlos in das Spielerlebnis verwoben sind und in Echtzeit in der Engine abgespielt werden.“

Das verrät Producer Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida in den kürzlichen Preview (via Gematsu ), wonach nur die Zwischensequenzen über ein Viertel des gesamten Spiels ausmachen, nämlich an die 11 Stunden. Damit soll sichergestellt, die man die vollständige Story erzählt, die man erzählen möchte.

