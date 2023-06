Final Fantasy 16 – New Game Plus & Hard Mode im Gameplay

Erst am vergangenen Wochenende hatte Square Enix die New Game Plus Option und den Hard Mode in Final Fantasy 16 bestätigt, heute kann man bereits einen Blick darauf werfen,

Die New Game Plus Option und der Hard Mode stehen zur Verfügung, sobald man den ersten Playthrough erledigt hat.

Im sogenannten Final Fantasy-Mode (Hard Mode) wird das Level Cap auf 100 angehoben und die Gegner werden noch schwieriger. Die Fortschritte aus dem ersten Durchlauf werden allerdings übernommen und man hat die Möglichkeit, eine Ultima-Waffe herzustellen, um die härteren Gegner zu besiegen. Für den Abschluss des Final Fantasy-Mide erhält man als Belohnung eine Gold-Trophäe.

Im neuen Video sprechen Game Director Hiroshi Takai und Combat Director Ryota Suzuki über die Inhalte und Features, die einen auch nach dem Abschluss der Story noch herausfordern werden. Dazu gehören auch die Arete Stone-Herausforderungen, ein zusätzlicher Ultimania-Schwierigkeitsgrad und ein Hard Time Attack-Mode, der Chronolith Trials nennt.

Wann fällt das Review Embargo zu Final Fantasy 16?

Bevor Final Fantasy 16 am Donnerstag offiziell erscheint, stehen zunächst die ersten Reviews an. Diese werden am 21. Juni gegen Nachmittag erwartet, wie man im Netz nachlesen kann. Schon morgen startet allerdings der Pre-Load, der einen pünktlichen Zugriff auf das Spiel am Donnerstag gewährt.

Die Download-Größe liegt ersten Berichten zufolge bei rund 90 Gigabyte, was für ein Spiel dieser Größenordnung durchaus in Ordnung geht ist. Hinzu kommt ein kleiner Day-One-Patch, der ebenfalls am vergangenen Wochenende bestätigt wurde und kleinere Fehler behebt.

Final Fantasy gilt schon jetzt als einer der größten Releases in diesem Jahr, dessen Erwartungen mit aller Voraussicht erfüllt werden können. Weitere Eindrücke dazu folgen in Kürze.