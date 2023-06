Final Fantasy VII Rebirth – Muss man das Remake zuvor gespielt haben?

Derzeit arbeitet man mit Hochdruck am Release von Final Fantasy XVI, dem Sommer-Highlight auf PS5 in diesem Jahr.

„Spieler werden in der Lage sein, mit einem hohen Maß an Freiheit durch die weite und vielfältige Welt zu reisen und dabei unzählige verschiedene Geschichten auf diesem Weg erleben.“

„Wir haben Vorbereitungen getroffen, damit Spieler, die das erste Spiel nicht spielen konnten, Final Fantasy 7 Rebirth in vollem Umfang genießen können“, so Toriyama.

In einem aktuellen Entwickler-Kommentar schreibt Co-Director Motomu Toriyama, dass es im Grunde kein Vorwissen braucht, um Final Fantasy VII Rebirth spielen zu können. Man kann den kommenden Titel auch vollständig so genießen.

