Final Fantasy XVI – Mit dem Combat-System wird sich nicht jeder anfreunden können

„Natürlich denke ich nicht, dass wir in der Lage sein werden, alle Erwartungen zu erfüllen, also habe ich allen im Entwicklungsteam gesagt, dass wir zuerst etwas schaffen sollten, von dem wir denken, dass es Spaß macht, und sicherzustellen, dass wir die Leute erreichen, denen es gefällt es.“

„Es ist auch eine Tatsache, dass die Leute mit altmodischen RPGs, in denen man mit einem rundenbasierten System kämpft, immer weniger vertraut sind. Aus diesem Grund sind Kämpfe in Final Fantasy 16 sehr actionorientiert, damit Menschen auf der ganzen Welt Final Fantasy für ein großartiges Spiel halten.”

What do you think?