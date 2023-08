Little Nightmares 3 mit neuem Entwickler an Bord angekündigt

Bandai Namco hat im Rahmen der Opening Night Live den neuen Ableger ihres erfolgreichen, minimalistischen Horror-Franchise „Little Nightmares“ angekündigt. Die Reihe konnte in der Vergangenheit einige Erfolge feiern und will nun mit „Little Nightmares 3“ an diese anknüpfen.

Neu an Bord ist diesmal Supermassive Games als zuständiger Entwickler, während Teil eins und zwei noch von Tarsier Studios verantwortet wurden. Man darf also gespannt sein, wie groß die Veränderungen sein wird.

Im Trailer selbst erleben wir wieder eine gespenstische Stimmung, die uns das Blut in den Andern gefrieren lässt, uns aber auch mit einigen Fragen zurücklässt. Darüber hinaus bekommen wir wieder zwei Charaktere präsentiert, die auf dem PlayStation Blog näher vorgestellt werden.

Low und Alone die neuen Stars in Little Nightmares 3

Low und Alone sind jeweils mit ihren eigenen ikonischen Gegenständen ausgestattet, mit denen sie verschiedene Rätsel lösen und sich gegen die neuen und gefährlichen Herausforderungen verteidigen können, die auf sie warten. Spieler können mit Lows Pfeil und Bogen und Alones Schraubenschlüssel mit der Welt interagieren, aber man muss auch nachdenken, Hartnäckigkeit und Kreativität beweisen, um seine Reise durch die Spirale zu überleben.

Was aber schon bekannt ist: Unsere Reise führt uns wieder nach Nowhere, und dass wir uns den Ängsten unserer Kindheit stellen werden. Das erste Kapitel des Spiels spielt im Wüstensand und in den Ruinen von The Necropolis, einer Stadt der ewigen Energie und des sicheren Todes, angetrieben von böigen Winden. Die antike Metropole gleicht heute eher einer Geisterstadt. Und es ist unklar, was mit seinen Bewohnern passiert ist, aber vielleicht hatte ein riesiges Baby etwas damit zu tun.

Die Nekropole ist die Heimat von Monster Baby, einer neuen Bewohnerin mit schwenkbaren, puppenartigen Augen, die aufgrund ihrer Masse eine Agentin purer Zerstörungskraft ist. Sie mag auf den ersten Blick nicht grausam oder böswillig erscheinen, aber ihre Größe, ihre Ungeschicklichkeit und ihre Neugier könnten für unsere lieben Besucher gefährlich werden.

Ein Release ist geplant für 2024, genauere Infos werden folgen.