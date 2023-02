Layers of Fear erscheint im Juni, neuer Teaser

Mit einem neuen Namen hat man Layers of Fear heute für den kommenden Juni angekündigt. Aus Layers of Fears wird Layers of Fear, was im Grunde das Re-Built des Spiels darstellt.

Layers of Fear erzählt noch einmal die gruselige Story von Layers of Fear und Layers of Fear 2, einschließlich der Zusatzinhalte The Final Note. Damit bekommt man eine neue Perspektive auf die Layers of Fear-Storyline und erlebt eine nie zuvor erzählte Geschichte von The Writer, die alles miteinander verbinden wird.

Damit bekommt man drei verschiedene Geschichten der besessenen Protagonisten (Der Maler, Der Schauspieler und Der Schriftsteller), die miteinander verwoben sind, um ein wirklich immersives Erlebnis und eine fesselnde Handlung zu schaffen. Diese wurden um eine neue Kernmechanik ergänzt, die in Layers of Fear und der Fortsetzung eingeführt wurde, sowie zusätzliche Feature, um die Story als Gesamtwerk erscheinen zu lassen.

Technisch bietet Layers of Fear die Unreal Engine 5 als Grundlage und unterstützt Raytracing, HDR und 4K-Auflösung, um die schaurige Atmosphäre und das alptraumhafte Erlebnis so eindringlich und realistisch wie möglich zu machen.

Layers of Fear erscheint diesen Juni für PS5, Xbox Series X|S und den PC.