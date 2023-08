Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections hat einen Release

Spieler, die eine der Editionen digital oder bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten außerdem folgende Outfits: Naruto Uzumaki (TV Anime 20th Anniversary Costume), Sasuke Uchiha (TV Anime 20th Anniversary Costume), Naruto Uzumaki (The Final Battle). Spieler von NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, die das Spiel vorbestellen, werden außerdem mit dem Nanani T-Shirt und dem Merz Kostüm belohnt.

Das Kampfsystem von Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections orientiert sich an den Vorgängern. Auch bei der Story werden Szenen aus den alten Teilen übernommen, sollen aber dank verbesserter Grafik deutlich hübscher aussehen und so auch Veteranen etwas bieten. Außerdem wird es eine eigene Story geben, in der die ganze Geschichte der Rivalität zwischen Naruto und Sasuke in einem Spiel erlebbar ist und die exklusiv für das Spiel kreiert wurde.

