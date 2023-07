Need for Speed: Most Wanted Remake geleakt

Electronic Arts arbeitet an einem Remake zu Need for Speed: Most Wanted, das durch eine damalige Actress des Spiels geleakt wurde. Eine Bestätigung durch EA steht allerdings noch aus.

Need for Speed: Most Wanted gehört zu einem der beliebtesten Ableger der Serie, weshalb es nach den jüngsten Remaster-Neuauflagen nicht groß verwunderlich ist, dass auch dieser Teil irgendwann noch einmal zurückkehrt.

Auf Twitter und Instagram hat Simone Bailly, die im Spiel damals an der Seite von Sergeant Cross stand, den entsprechenden Hinweis auf das Need for Speed: Most Wanted Remake gegeben, das 2024 erscheinen soll. Der Tweet und der Eintrag auf Instagram wurden kurze Zeit später wieder gelöscht, weshalb man hier nicht von einem Fehler oder Hack ausgehen muss.

NFS Actress leakt Remake zu Need for Speed: Most Wanted

Unklar ist auf welcher Version das Remake basiert – auf der Version von 2005 für PS2 oder der Neuauflage aus dem Jahr 2012, die von Criterion Games entwickelt wurde.

Aktuell ist derzeit Need for Speed Unbound, das kürzlich mit dem Volume 3 Pack ausgestattet wurde und angesichts des potenziellen Remakes wohl nicht so schnell einen direkten Nachfolger erhält.

Parallel zu Need for Speed arbeitet EA derzeit an der WRC-Serie, dessen Lizenz man seit diesem Jahr besitzt, sowie an F1, das ebenfalls erst mit F1 23 (unser Review) einen brandneuen Ableger erhalten hat.