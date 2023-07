Nintendo Switch Nachfolger soll 2024 erscheinen

Was man auch noch nicht weiß, ist, ob die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Laut früheren Aussagen von Nintendo möchte man stets einen flüssigen Übergang von einer zur nächsten Generation gewährleisten, was zumindest dafür sprechen würde. Dem entgegen stehen anscheinende Bedenken von Third-Party Entwicklern, die glauben, dass dies die Verkaufszahlen auf dem neuen System ausbremsen könnte.

What do you think?