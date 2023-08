Park Beyond – Großes Update 2.0 & Beyond eXtreme-Erweiterung angekündigt

Beyond eXtreme ist dabei nur die Erste von vielen geplanten Erweiterungen, die noch folgen werden. Eindrücke aus dem Spiel selbst gibt es in unserem Review .

Ebenfalls am 29. September erscheint die Erweiterung Theme World: Beyond eXtreme mit neuen Missionen rund um den Charakter Blaize, zwei neuen Fahrgeschäften, Animateur und über 250 Landschaftsobjekten. Beyond eXtreme setzt zudem auf eine 90er-Jahre-Stimmung und verrückte Fahrgeschäfte für alle Adrenalin-Junkies da draußen, die bereit sind, ihren Park zu einem Paradies für Abenteuerlustige zu machen.

Bandai Namco und Limbic Entertainment zünden im September die nächste Stufe mit Park Beyond. Dann erscheint nicht nur das große Update 2.0, sondern auch der erste Theme World: Beyond eXtreme-DLC.

