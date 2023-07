Park Beyond Patch 1.3.0 bringt erneut zahlreiche Verbesserungen

„Wir haben die Besucherobergrenze in jedem Park-Level erhöht, was einen besseren Income an Geld, Begeisterung usw. bedeutet. Die Unterhaltswerte und Standardgebühren für einzelne Flat Rides wurden optimiert, sowie die akzeptable Gebühr für Geldautomaten und Toiletten. Außerdem haben wir die Standardgebührenberechnung für Coaster optimiert.“

Limbic Entertainment hat den dritten großen Patch für Park Beyond veröffentlicht, mit dem man Schritt für Schritt die anfänglichen Probleme behebt. Diesmal widmet man sich vorrangig der Performance von Park Beyond, behebt aber auch viele kleine und nervige Fehler.

