Owlcat Games und Prime Matter veröffentlichen im September die Konsolen-Version von Pathfinder: Wrath of the Righteous.

In diesem epischen RPG, das von den Machern von Pathfinder: Kingmaker und basierend auf Paizo Publishings Tabletop Pathfinder Roleplaying Game stammt, begeben sich die Spieler auf eine Reise in ein Reich, das von Dämonen überrannt wurde. Hier erkundet man die Natur von Gut und Böse, lernt den wahren Preis von Macht kennen und steigt als mythische Helden empor, deren Fähigkeiten sterbliche Vorstellungen übersteigen.

Das Reich Sarkoris wurde zerstört, als Areelu Verlesh, ein Gelehrter und Praktiker der verbotenen Magie, einen Riss zu den abgründigen Ebenen der Existenz öffnete und eine Horde an Dämonen die Welt von Golarion angriff. Angeführt von den bösen Dämonenlords Deskari und Baphomet, zerschmetterten die Kräfte des Abgrunds alle, die sich ihnen in den Weg stellten. So verwandelten sie Sarkoris in ein von Dämonen befallenes Land, das nun die Weltwunde genannt wird. In diesem CRPG treten die Spieler dem Kreuzzug gegen die dämonischen Invasoren bei und steigen zu Helden auf, die über unglaubliche Kräfte gebieten.

Parallel zum Konsolen-Release bestätigte man außerdem den Launch des dritten Premium DLCs The Treasure of the Midgnight Isles DLC fürden 11. August 2022 auf dem PC.. Die Inseln – verteilt über den schwarzen, abgrundtiefen Ozean – verbergen unbekannte Schätze und unaussprechliche Schrecken. Die Spieler besteigen ein grimmiges, verfluchtes Schiff und brechen auf ins Unbekannte, wo sie ihr Glück oder ihr Verderben finden.

Die Enhanced Edition von Pathfinder: Wrath of the Righteous, welche am 29. September erscheint, wird dann zur Standardversion für den Konsolen-Release.