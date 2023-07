PlayStation Access Controller erscheint im Dezember, Preis & Features

An der PS5 selbst lassen sich dann zahlreiche Einstellungen für den PlayStation Access-Controller vornehmen, um den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden. Tasten können zum Beispiel so belegt werden, dass man bis zu 30 Steuerungsprofile erstellt, Befehle ein-/ausschaltet oder Tasten ganz deaktiviert. Zudem lässt sich ein zweiter PlayStation Access-Controller und ein DualSense Wireless-Controller miteinander koppeln und gemeinsam nutzen.

Sony hat den den Start-Termin des PlayStation Access Controller enthüllt, der am 06. Dezember verfügbar sein wird. Dieser kostet 89.99 Euro und kann in Kürze vorbestellt werden.

