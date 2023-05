PlayStation Plus Essential im Juni, das sind die gratis Games

Das neue PlayStation Plus Essential Line-Up für den Juni steht fest, mit dem Sony erneut drei Spiele zum kostenlosen herunterladen anbietet.

Im Juni 2023 sind es Jurassic World Evolution 2 von Frontier, NBA 2K23 von 2K Games und der Indie-Titel Trek to Yomi (unser Review) von Flying Wild Hog.

Trek to Yomi ist ein hochstilisiertes filmisches Action-Abenteuer, das die fesselnde Geschichte von Hiroki während seines Sturzes gegen die Mächte des Bösen erzählt. Spieler erleben die heldenhafte Rückkehr, um sein gescheitertes Versprechen einzulösen und die Menschen zu retten, die er zu beschützen geschworen hat.

In Jurassic World Evolution 2 erlebt die man aufregende neue Features, vier fesselnde Spielmodi und eine erweiterte Liste beeindruckender Dinosaurier. Diesmal taucht man in die fesselnde und originelle Jurassic World-Erzählung ein, die nach den weltbewegenden Ereignissen von Jurassic World: Fallen Kingdom spielt und trifft auf legendäre Charakteren wie Dr. Ian Malcolm und Claire Dearing.

PlayStation Plus Juni 2023

In NBA 2K23 tritt man gegen die besten Spieler der Welt an und stellt sein Talent in MyCAREER oder The W unter Beweis. Dies ergänzt um die All-Stars von heute mit zeitlosen Legenden in MyTEAM. In MyGM braut man schließlich seine eigene Dynastie auf oder führt vdie Liga als Commissioner in MyNBA in eine neue Richtung. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten außerdem Zugriff auf exklusive monatliche MyTEAM-Pakete im Spiel.

Die drei neuen Spiele sind wie immer ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Gleichzeitig verlassen damit die Spiele im Mai das Line-Up, darunter GRID Legends, Chivalry 2 und Descenders.

PlayStation Plus Essential ist der bekannte Service mit monatlichen Spielen, Online-Multiplayer und exklusiven Rabatten, der 8,99 € monatlich, 24,99 € vierteljährlich und 59,99 € jährlich kostet. Die letzte Option entspricht etwa 5 € monatlich.