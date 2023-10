PlayStation Plus Extra / Premium im Oktober – Erste Spiele geleakt

Die ersten Spiele für das PlayStation Plus Line-Up der Stufen Extra und Premium sind scheinbar bekannt, die aus der üblichen Quelle stammen. Diese verrät zumindest einen Teil des Line-Ups.

Sollte dieses am Ende zutreffen, kann man sich auf Titel wie Gotham Knights (unser Review), The Dark Pictures Anthology oder Dead Island freuen. Insgesamt acht Titel sind jetzt möglicherweise schon bekannt, auch wenn diese erst noch bestätigt werden müssen.

Dazu gehören demnach:

Gotham Knights The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Disco Elysium: The Final Cut FAR: Changing Tides Gungrave G.O.R.E. Elite Dangerous Dead Island Definitive Edition Alien: Isolation

Die offizielle Ankündigung der neuen PlayStation Plus Spiele wird in den kommenden Tagen erwartet.

The Last of Us: Part II und Hogwarts Legacy bald bei PlayStation Plus?

Über das Wochenende sorgten außerdem Meldungen für Aufsehen, wonach möglicherweise bald The Last of Us: Part II und Hogwarts Legacy bald bei PlayStation Plus vertreten sein könnten. Hinweise darauf liefert ein neuer PlayStation Plus Banner, der beide Spiele andeutet.

Während auch hier noch nichts sicher ist, könnte es am Ende auch lediglich auf eine Testversion hinauslaufen, die im Fall von Hogwarts Legacy kürzlich schon hinzugefügt wurde.

Bis zur endgültigen Bestätigung ist das neue PlayStation Plus Essential Line-Up verfügbar, einschließlich The Callisto Protocol und Farming Simulator Weird West. Insbesondere The Callisto Protocol ist einen Blick wert, der als technischer Vorzeigetitel auf der PS5 gilt.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus im Oktober

Das neue Line-Up ist gleichzeitig ein Reminder, dass damit einige Spiele auch wieder aus dem Angebot entfernt werden. Im Oktober sind dies:

Astebreed

Clouds and Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal Gunvolt

Goosebumps The Game

Inside

Limbo

Naruto to Baruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

Torquel

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Wer diese Spiele noch ausprobieren möchte, muss dies bis zum Austausch des Monats tun.