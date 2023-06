PlayStation Plus Extra / Premium – Kult-Franchise verlässt das Line-Up im Juli

Im Juli werden wieder einige Titel das PlayStation Plus Line-Up in den Stufen Extra und Premium verlassen, die der PlayStation Store jetzt offenbart hat. Abschied muss man dann von einem echten Kult-Franchise nehmen.

Unter der Last Chance to Play-Sektion werden derzeit 10 Titel gelistet, die am 18. Juli aus PlayStation Plus entfernt werden. Darunter befinden sich die Neuauflagen zu BioShock, einschließlich Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered und Bioshock Infinite: The Complete Edition.

Diese PS Plus-Highlights fallen im Juli weg

Das sind aber nicht die einzigen Highlights, die im Juli wegfallen. Der Indie-Hit Stray verabschiedet sich ebenfalls, ebenso wie die Borderlands: The Handsome Collection und Saints Row: Gat Out of Hell.

Anbei die vollständige Übersicht aller Titel, die im Juli wegfallen:

Bioshock Remastered

Bioshock 2 Remastered

Bioshock Infinite: The Complete Edition

Borderlands: The Handsome Collection

Fluster Cluck

Marvel’s Avengers

Rogue Stormers

Raiden V: Director’s Cut

Saints Row: Gat Out of Hell

Stray

PlayStation Plus Essential im Juli

In wenigen Tagen wechselt außerdem das Line-Up bei PlayStation Plus Essential, einschließlich Jurassic World Evolution 2, NBA 2K23 und der Indie-Titel Trek to Yomi (unser Review) von Flying Wild Hog.

Nur noch wenige Tage bei PlayStation Plus verfügbar

Das neue Line-Up wird am heutigen Mittwoch Nachmittag vorgestellt, was zugleich der Countdown für die Juni-Games bedeutet, die dann nur noch wenige Tage zur Verfügung stehen, in der Regel bis zum kommenden Dienstag.

Einen Leak zu den Juni-Games bei PlayStation Plus gibt es bisher nicht, dafür es so einige Spekulationen, die auf Erfahrungen der letzten Jahre basieren oder sich an kommenden Releases orientieren. Hoffnung hat man in diesem Fall auf Alan Wake Remastered, dessen Nachfolger im Oktober erscheint, ebenso Marvel’s Spider-Man oder der noch aktuelle Ableger FIFA 23. Oftmals nutzt man PlayStation Plus dazu, um bevorstehenden Veröffentlichungen etwas zu pushen.

Mehr dazu weiß man am heutigen Nachmittag.