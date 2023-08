PlayStation Plus im September, Leak verrät lohnenswerten Open-World-Titel

In unserem damaligen Review waren wir zumindest ziemlich begeistert von dem Spaß, den man in Saints Row findet. Darin kamen wir zu dem Schluss:

Seitdem hat sich allerdings vieles getan, nicht nur aus Sicht der zahlreichen neuen Inhalte, auch Gameplay-technisch wurde hier noch einmal an vielen Stellen geschraubt. Dazu gehörten zahlreiche Quality of Life-Verbesserungen, die Verringerung der Wiederholung einiger Aktivitäten, die Belohnung von Herausforderungen, die Verbesserung des Fahrzeugmanagements, Verbesserungen im Koop-Modus, ein Emote-Wheel als neues Feature und vieles mehr.

Warum sich Saints Row insbesondere bei PlayStation Plus lohnt, hat der Post-Launch Support gezeigt. Der Reboot startete vor rund einem Jahr mit sehr gemischten Kritiken, bei denen man den neuen Ansatz entweder mochte oder eben nicht. Einige technische Mängel kamen schließlich noch hinzu, was Spieler und Fans der Serie zunächst skeptisch zurückließ.

Die Quelle ist wie oft bei DealLabs zu finden, die den Reboot von Saints Row in Aussicht stellen, was wohl der größte Release bei PlayStation Plus im September sein dürfte. Welche beiden Spiele das Essential Line-up ergänzen, wird man spätestens am kommenden Mittwoch erfahren.

Das neue PlayStation Plus Line-up für den Monat September steht an, dem ein erster Leak vorausgeht. Sollte dieser zutreffen, kann man sich auf einen lohnenswerten Open-World-Titel freuen.

